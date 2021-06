Dalla Francia – Donnarumma-PSG, ancora nessun accordo

Continua la trattativa di mercato che vede protagonista l’ormai ex portiere del Milan Gianluigi Donnarumma. Quando sembrava ormai tutto fatto per il suo approdo in Ligue 1, dalla Francia arrivano le smentite.

Loic Tanzi, giornalista francese di RMC Sport, ha infatti dichiarato tramite il suo profilo Twitter che non ci sarebbe ancora alcun accordo tra Giangluigi Donnarumma e il PSG.

Tanzi poi aggiunge che il club parigino starebbe continuando a lavorare sui portieri nonostante il rinnovo di Keylor Navas, ma che con Donnarumma non ci sono ancora accordi definitivi.