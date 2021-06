Secondo quanto riportato da Kicker, il Milan avrebbe messo gli occhi su Sasa Kalajdzic. L’attaccante dello Stoccarda, autore di 16 gol e 6 assist nell’ultima Bundesliga, viene valutato 25 milioni di euro circa.

Nel frattempo i rossoneri avrebbero fatto ulteriori passi avanti per Oliver Giroud, in attesa che il suo agente lo riesca a liberare dal Chelsea. Per il francese sembra essere questione di giorni.