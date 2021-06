Dalla Spagna – Coutinho nell’agenda rossonera

Dopo l’addio di Hakan Çalhanoğlu il Milan ha la missione di regalare al suo tecnico Stefano Pioli un trequartista che non faccia rimpiangere il 27enne turco, nuovo acquisto dei cugini nerazzurri. Maldini e Massara sono alla ricerca di un profilo di altissimo livello che possa alzare il tasso tecnico della squadra.

LA BOMBA DALLA SPAGNA

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, tra i nomi dell’agenda rossonera ci sarebbe anche quello di Philippe Coutinho, trequartista del Barcellona in scadenza il 30 giugno 2023 che rappresenta un profilo molto importante a livello internazionale e di grande esperienza visto anche il suo trascorso in club di prestigio come Liverpool e Bayern Monaco.

Secondo i colleghi spagnoli Milan e Barcellona avrebbero già impostato un discorso sul possibile ritorno del brasiliano in Italia, dopo l’esperienza con la maglia nerazzurra dal 2008 al 2013.

Secondo le ultime voci di mercato, il gioiello di Rio de Janeiro sarebbe stato proposto anche al club campione d’Italia. Potrebbe dunque scatenarsi da un momento all’altro un’asta tutta milanese per il brasiliano.