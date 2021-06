Dalot: “Brahim? Abbiamo condiviso una bella stagione. Al futuro ci penserò dopo l’Europeo”

Alla vigilia di Portogallo-Spagna, match valevole per la semifinale dell’Europeo U21, Diogo Dalot ha parlato in conferenza del suo futuro e di Brahim Diaz che sfiderà in semifinale. Le sue parole:

Sul futuro: “Al futuro ci penserò dopo. Ora sono concentrato sulla partita di domani”

Sul ruolo preferito: “Giocare a destra mi fa sentire più a mio agio perchè è la mia posizione naturale ma ho giocato molte volte anche a sinistra. Non è lo stesso in termini di percezione degli spazi, di giocare più spesso con il piede dominante. Sicuramente è più difficile ma è una sfida che ho accettato e a cui mi sono adattato. Voglio essere un giocatore completo e quindi non ho mai rifiutato quell’opportunità. Voglio fare del mio meglio per aiutare la squadra”

Su Brahim Diaz: “Abbiamo parlato brevemente prima dei quarti di finale sapendo che ci saremmo potuti incontrare. Domani avremo l’occasione di parlare di più. La Spagna è forte, ha giocatori con qualità fuori dal comune. Se sia io che Brahim giocheremo sarà un momento per noi perchè abbiamo vissuto un’intera bella stagione insieme”