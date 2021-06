Dalot sempre più vicino al Milan

L’esterno tanto desiderato dalla società rossonera con ogni probabilità continuerà a vestire la casacca del Diavolo. Infatti secondo Sky Sport l’operazione per il ritorno di Dalot in rossonero sarebbe vicina alla chiusura con un’intesa tra le parti che manca degli ultimi dettagli.

Dunque Maldini e compagnia stanno per formalizzare uno degli obiettivi primari per la crescita qualitativa e quantitativa della rosa, il portoghese ha dimostrato infatti di avere grandi potenzialità e numerosi margini di miglioramento che possono far di lui un grandissimo giocatore.