Donnarumma sulla scomparsa di Seid Visin: “Non voglio dimenticare quel suo sorriso indelebile”

Gianluigi Donnarumma, tramite una dichiarazione all’ANSA, ha espresso il suo pensiero dopo la straziante morte dell’ex compagno di giovanili al Milan, Seid Visin:

“Ho conosciuto Seid appena arrivato a Milano, vivevamo insieme in convitto, sono passati alcuni anni ma non posso e non voglio dimenticare quel suo sorriso incredibile, quella sua gioia di vivere. Abbiamo affrontato insieme tutte le difficoltĂ di chi a 14 anni lascia la propria famiglia e la propria casa per inseguire un sogno. Negli ultimi anni ci eravamo persi di vista ma questa notizia mi colpisce profondamente. Per me era un amico, un ragazzo come me”.”.