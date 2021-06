Euro 2020, da Dubai all’Ungheria: Dalot si aggrega al Portogallo

Assenza pesante per il Portogallo che, vista la positività al Covid registrata nelle ultime ore, dovrà fare a meno di Joao Cancelo. Al suo posto è stato convocato l’ex rossonero Diogo Dalot, che è tronato da poco al Manchester United. Comer riportato da Record, quando il c.t. Fernando Santos gli ha telefonato per comunicargli la sua decisione, Dalot era in vacanza a Dubai in compagnia della sua fidanzata e di alcuni amici per recuperare dalle fatiche dell’Europeo Under 21. Pertanto il classe ’99 dovrà raggiungere l’Ungheria, dove il Portogallo sarà impegnato martedì nell’esordio a Euro2020, direttamente dagli Emirati.