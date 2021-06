Locatelli è una delle giovani promesse di questa Italia. Prestazione dopo prestazione si sta guadagnando il posto da titolare tra gli azzurri. Ovviamente i tifosi del Milan ricorderanno con grande malinconia il passato rossonero di Locatelli, poi ceduto al Sassuolo.

Locatelli però non è l’unico ex giocatore rossonero di prospettiva che sta stupendo in questa nazionale. Ecco il commento di Paolo Ziliani che sottolinea come tutti questi giovani talenti sono stati ceduti dal Milan: