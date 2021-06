Fase di stallo per Tonali

Continuano i dialoghi tra Milan e Brescia per il futuro di Sandro Tonali. Il classe 2000 ha disputato una stagione di luci e ombre con i rossoneri, motivo per cui Maldini e Massara stanno ancora trattando con la squadra di Cellino per ottenere un ulteriore sconto sul prezzo del cartellino.

Come riporta il Corriere dello Sport però domanda e offerta continuano a non combaciare, se pur il dialogo tra le parti sia costante. Si cerca quindi di arrivare ad una soluzione. Il giocatore intanto attende di capire quale sarà il suo futuro: se nuovamente in maglia rossonera oppure altrove.