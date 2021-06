Genoa e Verona interessate a Conti e Caldara in uscita dal Milan

Il Milan si muove sul mercato sia per il mercato in entrata che su quello in uscita. I dirigenti del club rossonero, infatti, stanno lavorando per provare a cedere i giocatori che sono considerati fuori dal progetto dal tecnico della squadra Stefano Pioli come Andrea Conti e Mattia Caldara.

Entrambi rientrati dai prestiti, dal Parma uno e dall’Atalanta l’altro, consapevoli che difficilmente avrebbero trovato spazio nel Milan della prossima stagione si stanno guardando attorno per capire quale sia la loro destinazione migliore.

Secondo Tuttosport, le offerte per i giocatori rossoneri non mancano visto che sia il terzino che per il difensore centrale si registrano interessamenti da parte di Genoa ed Hellas Verona.