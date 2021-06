Gomez ha nostalgia dell’Italia ma il Milan ha altre priorità

Calciomercato.com fa il punto su Alejandro Gomez. Il Papu si è trasferito a Siviglia a gennaio siccome i rapporti con Gasperini erano ormai insanabili e il suo agente, Riso, è stato chiaro nel dire che la scelta è stata quella giusta ma il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Serie A.

Il fantasista ha avviato varie attività imprenditoriali nella bergamasca per sé e la sua famiglia e quindi gradirebbe giocare in un club non troppo lontano da Bergamo. Salgono così le quotazioni del Milan che però per il momento ha altre priorità: i rossoneri vogliono risolvere la questione Calhanoglu e nel caso affondare il colpo su De Paul, anche se alla fine del mercato tutto potrebbe cambiare.