Wolfsburg su Hauge: il Milan chiede 15 milioni, si tratta

Hauge potrebbe lasciare il Milan dopo una sola stagione. Il Wolfsburg ha già incontrato l’agente, i rossoneri chiedono 15 milioni.

WOLFSBURG SU HAUGE

Il talento norvegese, acquistato dal Bodo Glimt per 4,2 milioni, non ha avuto molto spazio in questa stagione, nonostante le opportunità non siano mancate. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, anche in situazioni precarie, con molti indisponibili, Pioli preferiva puntare su Leao o Rebic.

Il norvegese ha allora iniziato a farsi delle domande sul suo futuro in rossonero, se provare a lottare per un posto da titolare o andare altrove.

Non ha ancora preso una decisione, ma intanto si segnala il forte interesse del Wolfsburg; secondo alcuni media tedeschi, ci sarebbe già stato un primo incontro con l’agente. Il Milan chiede 15 milioni.