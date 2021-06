Il Milan ha presentato un’offerta al Manchester United per Dalot: prestito con diritto di riscatto

Come ha annunciato il giornalista Daniele Longo su Twitter, oggi Sky ha dato la conferma di quanto anticipato 6 giorni fa: il Milan ha presentato un’offerta in prestito con diritto di riscatto al Manchester United per Diogo Dalot.

Il giocatore che da poco è stato convocato con la sua nazionale, vista la positività di Cancelo, potrebbe dunque ritornare al Milan per almeno un’altra stagione. L’unico dubbio che potrebbe rallentare il tutto, è la volontà del club inglese che preferirebbe un prestito con obbligo anziché diritto.