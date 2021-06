Il Milan punta ancora su Dalot: c’è la proposta al Manchester United

Tra i tanti giocatori che nell’ultimo anno hanno giocato in prestito al Milan, c’è anche Diogo Dalot. Il terzino di proprietà del Manchester United ha disputato un finale di stagione piuttosto convincente, tanto che la dirigenza di via Aldo Rossi sarebbe pronta ad uno sforzo per riportarlo in Italia.

Stando a quanto riferisce Calciomercato.com, Maldini avrebbe già proposto ai Reds un nuovo prestito con diritto di riscatto. Dall’altra parte però, il club di Manchester vorrebbe inserire l’obbligo di acquisizione al termine della prossima stagione.

I dialoghi tra i due club potrebbero anche portare ad uno sconto sui 18 milioni inizialmente richiesti dal club inglese per l’acquisizione a titolo definitivo. La sensazione è che si possa chiudere a 16 + 2 di bonus.