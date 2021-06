Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio a ‘Calciomercato – L’originale” tra il Milan e Giroud sono stati definiti tutti i dettagli contrattuali. L’accordo sarebbe infatti stato raggiunto sulla base di un contratto biennale a 3.5 milioni di euro più bonus.

Il francese resta però legato al club londinese ancora per un anno e affinché la trattativa vada in porto dovrà necessariamente liberarsi a parametro zero.