Junior Firpo Milan, torna di moda il terzino per il ruolo di vice Theo

Junior Firpo Milan, torna di moda il suo nome come vice Theo Hernandez. I rossoneri cercano un giovane di prospettiva.

JUNIOR FIRPO MILAN

Secondo “Leggo”, c’è un ritorno di fiamma per Junior Firpo in ottica Milan. Il terzino del Barcellona quasi sicuramente lascerà il club, dove sta trovando poco spazio. Per questo la squadra rossonera rappresenterebbe una concreta possibilità per il suo prossimo futuro.

Firpo potrebbe accettare di sposare il progetto rossonero per crescere e farsi notare; per questo la trattativa è possibile, Maldini e Gazidis ci pensano.