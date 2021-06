Kessiè e il Milan al lavoro per il rinnovo

Dopo la perdita a zero di Gianluigi Donnarumma e di Hakan Calhanoglu, il Milan corre ai ripari cercando di rinnovare il contratto di Franck Kessiè. L’ivoriano è in scadenza il prossimo anno e il club non vuole perdere un’altra pedina importante della squadra.

Sia il giocatore che la società hanno intenzione di proseguire il rapporto ma per ora la distanza è ancora grande. Il giocatore, secondo il Corriere dello Sport, chiede 6 milioni di euro per restare in rossonero mentre il Milan ne offre solo 3,5 consapevole di dover alzare la posta.

La volontà comune di proseguire l’avventura insieme potrebbe essere decisiva per limare la distanza che attualmente, però, rimane.