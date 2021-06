Kjaer sull’episodio di Eriksen: “Ora sta bene. Non dimenticherò più quel giorno”

Il difensore centrale del Milan, Simon Kjaer è tornato a parlare riguardo l’episodio di sabato scorso, nel quale Christian Eriksen ha avuto un malore che è quasi costato caro al trequartista nerazzurro. Il suo intervento durante l’arresto cardiaco di Eriksen ha salvato la vita al giocatore dell’Inter.

Oggi Kjaer è tornato a parlare di quel tragico episodio. Ecco le sue parole: “È brutto guardare indietro e sono grato e orgoglioso del modo in cui abbiamo gestito tutto. La nostra unità è stata fondamentale per noi. È stata una serata che non dimenticherò mai. Siamo grati che Christian stia bene. “