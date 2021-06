Kramaric ha chiesto la cessione all’Hoffenheim: c’è l’interesse del Milan

l’attaccante dell’Hoffenheim Andrej Kramaric, ha chiesto la cessione al club tedesco. Come riportato dal quotidiano tedesco Bild, dopo esser stato ceduto a titolo definitivo dal Leicester nel 2016, ora il centravanti croato sembra esser pronto a fare di nuovo i bagagli.

Come prosegue la Bild, i club che potrebbero essere interessati al giocatore croato, che attualmente ha 30 anni e ha il contratto in scadenza nel 2022, ci sarebbero anche Inter, Milan, Juventus e Roma. Qualora la trattativa per Giroud non dovesse decollare, potrebbe rivelarsi una valida alternativa visti anche i suoi numeri in questa stagione: complessivamente (fonte: Transfermarkt) ha messo a segno 25 gol e 6 assist in 34 partite.