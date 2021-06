La vera alternativa a Giroud è Belotti: Milan sempre interessato

Andrea Belotti non ha segnato nella partita di ieri tra Italia e Galles ma è sembrato abbastanza in forma. Non serve certo un Europeo da protagonista (che non vivrà) per confermare le sue grandi qualità, che hanno fatto rizzare le antenne a molti direttori sportivi in Italia già da qualche anno.

La Gazzetta dello Sport rivela che il Milan segue con attenzione l’attaccante, che potrebbe essere il nome giusto per ringiovanire un attacco in cui il promesso sposo sembra essere Giroud, che però non è ancora arrivato. Belotti ha il contratto in scadenza nel 2022 e sembra vicino a lasciare il Torino: la Roma fa sul serio ma i rossoneri potrebbero decidere di affondare il colpo a breve.