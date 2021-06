L’alternativa a Giroud è Edin Dzeko

Il Milan in queste ultime ore dopo aver raggiunto un accordo di massima con l’entourage di Olivier Giroud su una base di 4 milioni di euro a stagione per un contratto biennale con opzione per il terzo, cercherà di portare a termine la sfida più difficile: convincere i Blues a liberarlo a zero.

Se il Diavolo non riuscisse a concludere questa operazione, sul taccuino di Maldini e Massara è già pronta l’alternativa: Edin Dzeko. Secondo Tuttosport l’attaccante 35enne è stato proposto al club di Via Aldo Rossi direttamente dal suo agente ma al contempo spuntano i primi ostacoli relativi al costo dell’operazione che sono molto più onerosi rispetto a quelli del centravanti francese.