Come riportato questa sera da Gianluca Di Marzio, il Milan potrebbe non avere più il suo numero 10 per la prossima stagione. Infatti, il giocatore turco ha deciso che non rinnoverà il proprio contratto e adesso la cessione sembra sempre più vicina.

L’Inter, è stata la prima squadra a monitorare il giocatore e ad interessarsi. Per ora si parla solamente di un sondaggio dei nerazzurri in corso, che spingono per assicurarsi quello che è quasi un ex Milan.