Lovato obiettivo in difesa: possibile scambio con Caldara

Dopo l’acquisto di Mike Maignan e il riscatto dal prestito di Fikayo Tomori, il Milan continua a progettare una retroguardia proiettata al futuro, ma che possa incidere e lasciare il segno anche sin da subito.

L’urgenza riguarda un difensore centrale da poter alternare a Simon Kjaer e al difensore inglese sopracitato. Tra i nomi accostati al Milan nelle ultime settimane, figura anche il nome di Matteo Lovato. Il giovane difensore del Verona, seguito anche dall’Atalanta, è un profilo seguito dalla dirigenza rossonera che starebbe pensando ad uno scambio.

Secondo l’Arena, infatti, il Milan vorrebbe inserire Mattia Caldara come come pedina di scambio nella trattativa per abbassare la valutazione del classe 2000, ritenuta per ora ancora troppo alta da Maldini e Massara.