Milan beffato per Junior Firpo: il laterale è ad un passo dal Leeds

Junior Firpo è destinato a lasciare il Barcellona. L’interesse del Milan è concreto ma i rossoneri sarebbero stati beffati nelle ultime ore dal tentativo decisivo del Leeds guidato da Marcelo Bielsa, che avrebbe compiuto il passo necessario per portare a casa il giocatore.

Il Mundo Deportivo infatti rivela che gli inglesi abbiano offerto tra i 15 e i 17 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Il Milan invece voleva portarlo in Italia con la formula del prestito e questo ha fatto la differenza per la positiva conclusione dell’affare: i rossoneri dovranno guardare ad altri obiettivi.