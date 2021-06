Il Milan vuole confermare Brahim Diaz: la proposta al Real Madrid

Il Milan è sempre più convinto di confermare Brahim Diaz anche per la prossima stagione, dopo la buona annata fatta. Soprattutto il finale di campionato in crescendo ha convinto Pioli e la dirigenza a puntare ancora su di lui, ma ci sarà da trattare con il Real Madrid. I colloqui vanno avanti ormai da giorni, e tra i rossoneri filtra ottimismo per la buona riuscita della trattativa.

La proposta

Paolo Maldini ha intenzione di proporre al Real Madrid un prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Questa l’idea del Milan secondo La Gazzetta dello Sport, ma i Blancos non hanno ancora accettato. I madrileni, infatti, non sono convinti di perdere definitivamente il fantasista, e per questo potrebbero chiedere qualcosa in più oppure inserire un obbligo di riacquisto per il 2023. Il Milan, dal canto suo, spinge sulla volontà di Brahim Diaz, che vuole restare a Milano.