Dal Milan filtra serenità per Ibra, ma lo svedese è preoccupato

Dal Milan filtra serenità per l’infortunio di Ibra, ma vuole cautelarsi cercando rinforzi. Lo svedese è preoccupato per le sue condizioni.

IBRA PREOCCUPATO

Queste le sensazioni riferite dal Corriere della Sera; se dal Milan filtra serenità, lo svedese sembra essere preoccupato per il suo ginocchio. Nonostante sia passato un mese dall’infortunio (9 maggio contro la Juventus), il dolore non passa, e la terapia conservativa non dà i suoi risultati.

Un’operazione alla soglia dei 40 anni comporterebbe grossi rischi legati al recupero della forma fisica; per questo Ibrahimovic è preoccupato, mentre il Milan mantiene una certa serenità. In caso di operazione, sarà necessaria un’accelerata per Giroud e un altro acquisto.