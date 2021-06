Milan e Inter interessate a Raspadori: possibile derby di mercato in estate

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza del Milan vorrebbe investire, oltre che su Olivier Giroud, su un giovane attaccante per rinforzare il reparto offensivo di Stefano Pioli.

Al club rossonero interessa molto Giacomo Raspadori, gioiellino del Sassuolo che ha brillato nel girone di ritorno della scorsa Serie A. Sul talento neroverde, però, ci sarebbe anche l’Inter con Simone Inzaghi che è infatti alla ricerca di un giovane da far crescere sotto l’ala protettiva di Lukaku. Durante la prossima estate, dunque, potrebbe aprirsi un derby di mercato per il classe 2000, anche se ogni discorso pare al momento solo in fase embrionale data anche la partecipazione di Raspadori al prossimo Europeo con la Nazionale di Mancini.