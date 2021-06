Sembra essere in dirittura d’arrivo la trattativa per la conferma di Sandro Tonali in maglia rossonera. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle scorse ore c’è stata un’accelerata nel dialogo tra Milan e Brescia e non è da escludere che conferme ufficiali possano arrivare nel giro di pochi giorni.

Olzer e Colombo per limare i costi

La svolta pare sia correlata all’inserimento nella trattativa del cartellino di Olzer, centrocampista rossonero classe 2001, ma sembra che Cellino abbia fatto anche il nome di Colombo, rientrato a Milano dopo il prestito alla Cremonese. Sacrifici che il Milan sta valutando di fare pur di limare i costi per Tonali.

Un italiano in più per la Champions

Il Diavolo non vuole rischiare di commettere un nuovo errore di valutazione, come già accaduto altre volte in passato: Tonali rimane un giocatore dal grande potenziale e i rossoneri desiderano farlo crescere tra le proprie fila. Inoltre per la Champions League servono giocatori italiani e il centrocampista azzurro può tornare estremamente utile anche in tal senso.