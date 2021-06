Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ha parlato di Castillejo e dell’interesse del Milan per Papu Gomez. Le sue parole:

Su Gomez: “A Siviglia si è trovato e si sta trovando molto bene. Siamo molto contenti del suo rendimento e penso che il suo capitolo qui sia solo iniziato“.

Su Castillejo: “Sono voci che ho letto ma non corrispondono alla verità. Abbiamo tanti giocatori in quel ruolo come Ocampos e il Papu e non siamo interessati“.