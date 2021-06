Pedullà su Donnarumma: “Contatti tra l’entourage e il PSG, la Juventus attende. Barcellona defilato”

La telenovela che riguarda Donnarumma sembra non avere fine. Il calciatore è impaziente di sapere quale sarà il prossimo club in cui giocherà, ma le trattative al momento sembrano cristallizzate.

Le compagini interessate al portiere classe 1999 della nazionale italiana ci sono senz’altro, ma chi per un motivo e chi per un altro, non riesce a provare l’affondo finale che potrebbe porre fine alla situazione.

Alfredo Pedullà, attraverso il suo profilo Twitter, ha provato a fare chiarezza su quello che sta succedendo: “Donnarumma c’è anche il Psg. Contatti importanti nelle ultime ore, ben oltre il rinnovo di Navas. La Juve resta in lizza, vedremo come e quando risponderà. Il Barcellona resta defilato“.