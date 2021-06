Rinnovo Kessie: un milione la distanza tra domanda e offerta

Dopo le scottanti perdite di Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero, il Milan non vuole permettersi di perdere altri calciatori importanti lasciando scadere il proprio contratto. In casa rossonera infatti tiene banco il rinnovo di uno dei giocatori più fondamentali in questa stagione: Frank Kessie.

L’ivoriano ha il contratto in scadenza nel 2022 e Maldini e Massara continuano a premere affinché si possa rinnovare il prima possibile. Secondo quanto riporta Sportmediaset, la distanza tra domanda e offerta è minima e sarebbe di circa un milione di euro. Il centrocampista chiederebbe infatti 5 milioni a stagione, mentre la proposta è di 4.

Una distanza davvero di poco conto che dà la sensazione che presto si possa arrivare ad una proposta che possa soddisfare entrambe le parti.