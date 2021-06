Tra Milan e Brescia accordo raggiunto per Tonali: i dettagli dell’operazione

Come riporta calciomercato.com, tra Milan e Brescia è stato raggiunto l’accordo per il riscatto di Sandro Tonali. Secondo la redazione di calciomercato.com il Milan chiude per 25 milioni di euro complessivi (10 già dati più 15 per il riscatto), più il cartellino del giovane Giacomo Olzer, sul quale i rossoneri hanno la percentuale sulla futura rivendita.

Entro lunedì l’annuncio ufficiale, in anticipo rispetto alla data limite del riscatto fissata per il 16 giugno. Tra Tonali e il Milan la storia continua con la speranza che la prossima sia la stagione della svolta