Milan, quante idee per la trequarti: piace anche Messias

Con la situazione di Calhanoglu ancora da definire, il Milan cerca occasioni per la propria trequarti. Tra i vari nomi accostati ai rossoneri c’è anche quello di Junior Messias, fantasista brasiliano di proprietà del Crotone.

Il costo del cartellino

I calabresi chiedono una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro per Messias, che nella scorsa stagione si è messo in mostra in Serie A, facendo vedere ottime cose anche in fase realizzativa: 9 gol e 4 assist il suo bottino personale.

Concorrenza agguerrita

Sono diverse, però, le squadre che avrebbero messo nel mirino il brasiliano: oltre al Milan, hanno mostrato interesse anche Fiorentina, Genoa, Napoli, Atalanta e Torino. I granata, in particolare, sarebbero gli unici ad aver messo sul piatto un’offerta concreta tra i 6 e gli 8 milioni.