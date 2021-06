Trovato l’accordo tra il Milan e Giroud: pronto biennale con opzione

La tanto attesa fumata bianca è arrivata: Olivier Giroud è davvero a un passo dal vestire la maglia rossonera. Trovato l’accordo tra il Milan e l’entourage del giocatore per un contratto di due anni fino al 30 giugno 2023 con opzione per la terza stagione. Da limare gli ultimi dettagli sui 4 milioni di euro a stagione che ai rossoneri peseranno per 6 milioni di euro stagionali lordi grazie al Decreto Crescita.

La società ha puntualizzato che l’affare andrà in porto solo se l’attaccante francese classe 1986, fresco campione d’Europa, riuscirà a liberarsi dai Blues a costo zero, ma dal club di Via Aldo Rossi filtra grande ottimismo. L’ex Arsenal e Montpellier è convinto che Roman Abramovič non ostacolerà il suo approdo in Italia, a riferirlo è la Gazzetta dello Sport.