Ag. Kjaer: “È in un grande club come il Milan, dove si trova benissimo”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inghilterra-Danimarca, Mikkel Beck è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it. L’agente di Simon Kjaer ha parlato dell’ottimo percorso agli Europei del suo assistito, ma anche del suo futuro al Milan:

“Adesso è carico e concentrato per una delle partite più grandi e più belle della sua carriera. La Danimarca si gioca un obiettivo storico e lo farà contro un avversario di livello. L’Inghilterra ha tutto da perdere, al contrario della Danimarca“

“Prima cerchiamo di vincere la semifinale contro l’Inghilterra…Ovviamente gli farebbe piacere giocare contro l’Italia. È un paese che per lui conta tanto, dove ha cominciato a grandi livelli e dove sta giocando. Adesso è in un grande club come il Milan dove si trova benissimo, ma è concentrato solo ed esclusivamente sull’Europeo“.