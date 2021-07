Altro impegno pre stagionale per il Milan

Il Milan sarà impegnato in un’altra amichevole estiva utile al tecnico Stefano Pioli per preparare al meglio la squadra in vista della nuova stagione. Il match si giocherà tra la formazione rossonera e il Valencia il giorno 4 agosto.

La partita verrà disputata allo stadio Mestalla di Valencia e sarà valevole per il Trofeo Taranja.

La speranza del club spagnolo era quella che il giorno della sfida coincidesse con il ritorno del pubblico allo stadio quasi a pieno regime ma, a causa delle restrizioni decise dal Presidente Ximo Puig, gli spettatori non potranno essere più di 3000.