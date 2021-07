Biasin premia il gesto del calciatore del Milan

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a TMW dell’operazione di Tonali, facendo riferimento sulla scelta del ragazzo, di rivedere il suo stipendio per poter vestire la casacca rossonera: “Tonali ha accettato il taglio imposto dal Milan e rinuncia a 4-500 mila euro di ingaggio. Molto dicono “non aveva alternative” e forse è vero. Ma in un mondo senza senso come quello del pallone, dove piuttosto che perdere un euro ci si rivolge ai tribunali, questa cosa merita quantomeno una segnalazione“.

Conclude parlando della mancata firma sul rinnovo di Kessie, che sta preoccupando i tifosi rossoneri: “Una cosa sul Milan, anzi due. Per Kessie sta passando il treno, anzi per qualcuno è già passato. Pare che la richiesta del procuratore da 6 milioni a stagione sia stata seccamente respinta. Se così fosse, Milan, ripensaci: non perché il Diavolo in futuro non possa fare a meno di Kessie, ma perché il valore del suo cartellino (50 milioni minimo) va preservato.”