Brahim Diaz è in sede per la firma: le cifre ufficiali della trattativa!

Ormai è quasi fatta, Brahim Diaz a breve diventerà un nuovo giocatore del Milan, per la seconda volta.

Il fantasista spagnolo è in sede per la firma ufficiale del contratto che lo legherà ai rossoneri per almeno altri 2 anni. Al Real Madrid andranno 3 milioni di euro per il nuovo prestito e altri 22 milioni in caso di riscatto. Ricordiamo, però, che i Blancos detengono il diritto di recompra del giocatore fissato a 27 milioni di euro, qualora volessero riacquistare Brahim dopo un eventuale riscatto dei rossoneri.

Il fantasista di origini marocchine, dunque, farà nuovamente parte del gruppo di Pioli e, con ogni probabilità, vestirà la maglia numero 10 per le prossime due stagioni.