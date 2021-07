Uno dei nomi maggiormente accostati al Milan negli scorsi giorni è stato quello di Julian Brandt del Borussia Dortmund. Nonostante ciò, tuttavia, l’a.d. del club tedesco Hans-Joachim Watzke, intervenuto ai microfoni della Bild, ha spento sul nascere le voci di una possibile cessione di Brandt:

“Per me era già chiaro che Brandt sarebbe rimasto qui, così come che Haaland giocherà nel Dortmund per un altro anno“.