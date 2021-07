Calabria, è fatta per il rinnovo. Si attende l’ufficialità

Davide Calabria ha rinnovato con il Milan. L’operazione è conclusa ed ora si attende solo l’annuncio.

Come riporta Calciomercato.com, il terzino del Milan ha raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto con il club rossonero. Il giocatore classe ’96 firmerà in contratto quadriennale con scadenza nel 2025 ed ora si attende solo l’ufficialità.

Dopo la ottima stagione appena disputata, nella quale oltre a grandi prestazioni ha dimostrato anche grande attaccamento alla maglia, il prodotto del settore giovanile rossonero continuerà a vestire la maglia che indossa dal lontano 2007. Nel caso dovesse rispettare il contratto Calabria si legherà al Milan per 18 anni.