Caldara sempre più vicino a un’altra squadra di Serie A

Mattia Caldara ha fatto ritorno a Milanello da poche settimane, in seguito alla decisione dell’Atalanta di non riscattarlo, ma per lui è già tempo di rifare le valigie.

La società rossonera infatti non è intenzionata a tenerlo in squadra e, dunque, ha aperto alla sua cessione. Tra i club interessati sembrano esserci il Venezia e il Torino di Cairo, che, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sembra essere la destinazione più probabile per il giovane difensore.

Il Milan ha aperto ad una cessione in prestito poiché Caldara, pur avendo preso qualche giorno per riflettere, sembra essere molto attratto dalla possibilità di giocare a Torino.