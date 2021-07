Conti si allontana dalla Sampdoria

Non mercato in entrata, a tenere banco in Casa Milan c’è il mercato in uscita. Le partenze sono fondamentali per snellire la rosa e liberare il posto per possibili nuovi innesti. Uno calciatore in predicato a lasciare Milanello è Andrea Conti. Di ritorno dal prestito di 6 mesi nel corso dello scorso campionato al Parma, una delle possibilità sarebbe la cessione alla Sampdoria.

Apprezzato dal nuovo allenatore blucerchiato Roberto D’Aversa, per Conti l’approdo alla Samp sembrava potesse concretizzarsi. Secondo Sampnews24, si potrebbe non concludere nessuna operazione in quel ruolo visto il rientro in blucerchiato di Murru e Depaoli. A questo punti Conti e Sampdoria si allontanano.