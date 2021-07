Cutrone: “Sono stato vicino all’Inter”

Intervenuto ai microfoni de Il Giornale, Patrick Cutrone ha svelato un interessante retroscena sul suo passato. L’ex attaccante rossonero, infatti, fu molto vicino a vestire la maglia dell’Inter:

“A quei tempi giocavo nel Parediense e a propormi un provino furono prima Inter e Monza e subito dopo, quasi in contemporanea arrivò il Milan. La scelta che feci fu dettata dalla passione per i colori rossoneri e dopo il provino sono stato preso e ho fatto tutta la trafila iniziando dai Pulcini sino ad arrivare al debutto in prima squadra“.