L’asse Milano-Londra continua. Dopo il riscatto di Tomori e la trattativa ormai in chiusura per Giroud, i rossoneri potrebbero guardare ancora in casa dei Blues.

Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, la trattativa per portare Tiémoué Bakayoko al Milan è in rampa di lancio.

Gli ottimi rapporti tra i due club potrebbero facilitare l’operazione. E chissà se nelle prossime settimane si riparlerà di un altro giocatore, Hakim Ziyech.