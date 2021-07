Due cessioni per far cassa: il Milan ha individuato i partenti

Oltre ai numerosi acquisti, in questa sessione di calciomercato il Milan vorrebbe anche liberarsi degli esuberi e far cassa. Stando a quanto riferisce Tuttosport, i due papabili partenti sono Castillejo e Conti.

Per l’esterno spagnolo ex Villareal al momento non ci sono proposte concrete sul tavolo. Possibile un ritorno in Spagna, con alcuni club che hanno chiesto informazioni nelle settimane passate.

Discorso diverso per Andrea Conti. Su di lui c’√® il forte interessamento della Sampdoria, con il neo tecnico blucerchiato Roberto D’Aversa che avrebbe espressamente chiesto alla societ√† il terzino italiano.