Due squadre inglesi su Leao: la richiesta del Milan

Che Leao non sia più incedibile è noto da tempo. Per questo motivo il noto procuratore del calciatore, Mendes, è al lavoro per provare a piazzare l’attaccante in Inghilterra.

La cessione del portoghese non è una priorità per il Milan, ma a determinate condizioni potrebbe partire. Secondo quanto spiega il Corriere dello Sport, i rossoneri avrebbero dato all’agente del calciatore un’indicazione chiara: verranno prese in considerazione soltanto offerte dai 25 milioni in su.

Una cifra importante che, però, alcuni club di Premier League potrebbero permettersi. L’agente ha già raccolto l’interesse di un paio di club. Si tratta di Everton e Wolverhampton.

Nelle prossime settimane, dunque, potrebbe arrivare un’offerta ufficiale al Milan per la cessione dell’attaccante portoghese