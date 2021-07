“È il nuovo Locatelli”: l’ex rossonero si espone su un calciatore milanista

L’ex responsabile del settore giovanile rossonero Mauro Bianchessi ha fatto una breve intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha riferito il suo pensiero Tommaso Pobega, centrocampista u21 del Milan tornato dopo la scorsa stagione allo Spezia. L’Atalanta vede in lui un potenziale acquisto.

“Con Gasperini Pobega farebbe il salto di qualità. Chiunque lo prende fa un gran colpo. Pensi che al Milan i primi due anni giocava poco, ma lo spronavo a non mollare. Lui è così, un triestino dalla testa dura. Dopo l’Europeo si imporrà anche in Nazionale. Sarà il prossimo Locatelli. Ne sono sicuro“.

E continua: “Mezzali così fanno la fortuna di ogni allenatore e Tommaso può migliorare ancora. Una volta suo padre mi chiese se fossimo sicuri di aver visto in lui un grande talento. Gli risposi che se fosse andata male, avrebbe giocato almeno in Serie C. Ma non ho mai avuto dubbi: Pobega è uno da Champions“.