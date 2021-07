Faccia a faccia decisivo per il futuro di Luis Alberto

Luis Alberto non ha risposto alla convocazione per il raduno a Formello della Lazio. Lo spagnolo è oggi atteso a Roma dove incontrerà il ds Igli Tare.

A riferire la notizia è la Gazzetta dello Sport che aggiunge che il club biancoceleste utilizzerà una linea dura con il calciatore infliggendogli una multa.

Nel caso in cui Luis Alberto si scuserà con il gruppo sarà reintegrato, in caso contrario sarebbe libero di lasciare Roma. Quello tra Tare e il fantasista spagnolo sarà un faccia a faccia decisivo per il futuro del giocatore che interessa molto anche al Milan visto che è alla ricerca di un numero 10.