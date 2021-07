Fissate le visite mediche per Ballo-Tourè: ecco quando verranno effettuate

Dopo gli acquisti di Giroud e Maignan e i riscatti di Brahim Diaz e Tonali, il Milan non vuole di certo fermarsi e per questo motivo, come vi abbiamo già annunciato ieri sera, la dirigenza rossonera ha messo a segno un altro colpo in entrata, ovvero Fodè Ballo-Tourè.

Il terzino sinistro senegalese è atteso stasera a Milano, mentre domani mattina sono in programma le sue visite mediche con il Milan presso la clinica “La Madonnina”.

E’ costato al club rossonero 4,2 milioni di euro più bonus. Stefano Pioli avrà così anche il vice Theo Hernandez.