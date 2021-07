Giacinti: “La vittoria dell’Italia aiuterà l’intero movimento. Stiamo lavorando per la Champions”

Valentina Giacinti è pronta per la nuova stagione. L’attaccante del Milan Femminile ha parlato al Varsilia Football Planet del nuovo progetto rossonero, che comprende la partecipazione alla Champions League: “La vittoria dell’Italia darà una spinta a tutto il movimento, anche quello femminile, perché quando vincono gli azzurri vincono tutti. Per quanto ci riguarda l’effetto Mondiale si sta esaurendo ed è chiaro che il Covid e gli stadi vuoti hanno accelerato questo processo, ma speriamo di tornare presto alla normalità.

Nella mia parentesi americana sono rimasta colpita nel vedere tante bambine girare per strada con le scarpe da calcio in mano. Ho capito quanto siamo ancora indietro. E dove sia opportuno lavorare per far crescere il movimento in Italia. Spero che la società faccia buoni acquisti, possono esserci delle sorprese.

Per quanto riguarda la prossima stagione abbiamo già cominciato ad allenarci. Stiamo lavorando pensando che a agosto saremo già impegnate in Champions. Intanto mercoledì giocheremo un’amichevole in Lituania”.